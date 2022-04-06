Rusya'daki büyükelçilikler
AA - Evgenii Bugubaev - Güncel
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Almanya Büyükelçiliği binasından detaylar Fransa Büyükelçiliği binasından detaylar İtalya Büyükelçiliği binasından detaylar Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı binasından detaylar MOSKOVA (AA) Rusya'nın başkenti Moskova'daki Almanya, Fransa, İtalya Büyükelçilik binaları ile Rusya'nın Dışişleri...
Almanya Büyükelçiliği binasından detaylar
Fransa Büyükelçiliği binasından detaylar
İtalya Büyükelçiliği binasından detaylar
Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı binasından detaylar MOSKOVA (AA) Rusya'nın başkenti Moskova'daki Almanya, Fransa, İtalya Büyükelçilik binaları ile Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı Binası görüntülendi.