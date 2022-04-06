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Rusya'daki büyükelçilikler

AA - Evgenii Bugubaev - Güncel
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Almanya Büyükelçiliği binasından detaylar Fransa Büyükelçiliği binasından detaylar İtalya Büyükelçiliği binasından detaylar Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı binasından detaylar MOSKOVA (AA) Rusya'nın başkenti Moskova'daki Almanya, Fransa, İtalya Büyükelçilik binaları ile Rusya'nın Dışişleri...

Almanya Büyükelçiliği binasından detaylar

Fransa Büyükelçiliği binasından detaylar

İtalya Büyükelçiliği binasından detaylar

Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı binasından detaylar MOSKOVA (AA) Rusya'nın başkenti Moskova'daki Almanya, Fransa, İtalya Büyükelçilik binaları ile Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı Binası görüntülendi.

Rusya'daki büyükelçilikler

Rusya'daki büyükelçilikler

Rusya'daki büyükelçilikler

AA / Evgenii Bugubaev - Güncel

Almanya, İtalya, Fransa, Rusya, Güncel, Haberler

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