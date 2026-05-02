Rusya'da Yugra Bölgesinde Çıkan Yangında Aynı Aileden 7 Kişi Hayatını Kaybetti
MOSKOVA, 2 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'nın Yugra bölgesinde çıkan yangında aynı aileden 4'ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.
Yugra Valisi Ruslan Kukharuk cumartesi günü Telegram kanalında yaptığı açıklamada, yangının Megion şehrinin Visoki köyünde özel bir konutta çıktığını, yangın ihbarının yerel saatle 01.58'de yapıldığını belirtti.
Vali, "İtfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine vardığında yangının komşu binalara sıçrama tehlikesi bulunuyordu" dedi.
İlk belirlemelere göre yangının, elektrikli cihazlarla ilgili yangın güvenliği kurallarının ihlali nedeniyle çıktığı kaydedildi.