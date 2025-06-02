Rusya'da Terör Saldırısı: Bryansk ve Kursk'taki Köprüler Çöktü

Rusya'da Terör Saldırısı: Bryansk ve Kursk'taki Köprüler Çöktü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki köprülerin patlama sonucu çöktüğünü ve bu olayların terör saldırısı şeklinde değerlendirildiğini açıkladı. Bryansk bölgesinde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 66 kişi yaralandı.

MOSKOVA, 2 Haziran (Xinhua) -- Rusya Soruşturma Komitesi, sınırda yer alan Bryansk ve Kursk bölgelerindeki köprülerin terör saldırısı nedeniyle çöktüğünü açıkladı.

Komite Sözcüsü Svetlana Petrenko pazar günü yaptığı açıklamada, "Ana Soruşturma İdaresi, Soruşturma Komitesi Başkanı'nın talimatıyla Bryansk ve Kursk bölgelerindeki demiryolu hatlarında meydana gelen patlamaları, terör eylemi sınıflandırarak konuyla ilgili ceza davaları açmıştır" dedi.

Komitenin daha önceki açıklamasında bir gecede iki ayrı bölgede meydana gelen iki patlama nedeniyle köprülerin çöktüğünü, yolcu trenlerinin raydan çıktığını ve can kaybı yaşandığını belirtilmişti.

Komitenin açıklamasında, "31 Mayıs 2025 tarihinde saat 22.50'de Bryansk bölgesindeki Vygonichi-Pilshino demiryolu hattı bölümünde yaşanan patlama, karayolu köprüsünün çökmesine neden oldu" denildi.

Bryansk Valisi Alexander Bogomaz, patlamayla 388 kişiyi taşıyan yolcu treninin raydan çıkarak 7 kişinin hayatını kaybetmesine, 66 kişininse yaralanmasına yol açtığını söyledi.

Kursk bölgesindeki bir demiryolu köprüsünde meydana gelen patlamadaysa köprüden geçen tren, karayoluna düşerek makinistin ve iki yardımcısının yaralanmasına neden oldu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akaryakıt satışlarında bugün itibariyle yeni uygulama başladı

Akaryakıt satışlarında yeni uygulama başladı
Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin tekstil devi iflas bayrağını çekti
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı

Nusret, Şampiyonlar Ligi partisinden kovuldu mu? Açıklama yaptı
Yapılandırma kapsamındaki borçlar için bugün son gün

Borcu olanlar dikkat! Bugün son gün
Türkiye'ye tatile gelen Hint turistten Türk kadınlara skandal sözler

Türk kadınlara skandal hakaretler! Tacizci Hint Youtuber gözaltında
Erkan Kolçak Köstendil yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı

Yeni dizisi için imaj değiştirdi, hayranları aynı yorumu yaptı
Nusret'e soğuk duş! Şampiyonlar Ligi partisine alınmadı, kapıdan kovuldu

Nusret'e soğuk duş! Mekanın kapısından yaka paça kovuldu
İstanbul Valisi Gül'den dikkat çeken mesaj: Devlet sosyal medyadan yönetilmez

Vali Gül'den dikkat çeken paylaşım: Devlet sosyal medyadan yönetilmez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.