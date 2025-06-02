Rusya'da Terör Saldırısı: Bryansk ve Kursk'taki Köprüler Çöktü

MOSKOVA, 2 Haziran (Xinhua) -- Rusya Soruşturma Komitesi, sınırda yer alan Bryansk ve Kursk bölgelerindeki köprülerin terör saldırısı nedeniyle çöktüğünü açıkladı.

Komite Sözcüsü Svetlana Petrenko pazar günü yaptığı açıklamada, "Ana Soruşturma İdaresi, Soruşturma Komitesi Başkanı'nın talimatıyla Bryansk ve Kursk bölgelerindeki demiryolu hatlarında meydana gelen patlamaları, terör eylemi sınıflandırarak konuyla ilgili ceza davaları açmıştır" dedi.

Komitenin daha önceki açıklamasında bir gecede iki ayrı bölgede meydana gelen iki patlama nedeniyle köprülerin çöktüğünü, yolcu trenlerinin raydan çıktığını ve can kaybı yaşandığını belirtilmişti.

Komitenin açıklamasında, "31 Mayıs 2025 tarihinde saat 22.50'de Bryansk bölgesindeki Vygonichi-Pilshino demiryolu hattı bölümünde yaşanan patlama, karayolu köprüsünün çökmesine neden oldu" denildi.

Bryansk Valisi Alexander Bogomaz, patlamayla 388 kişiyi taşıyan yolcu treninin raydan çıkarak 7 kişinin hayatını kaybetmesine, 66 kişininse yaralanmasına yol açtığını söyledi.

Kursk bölgesindeki bir demiryolu köprüsünde meydana gelen patlamadaysa köprüden geçen tren, karayoluna düşerek makinistin ve iki yardımcısının yaralanmasına neden oldu.