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Rus üretimi yolcu uçağı Moskova yakınlarında test uçuşu sırasında düştü

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Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında Rus üretimi Sukhoi Superjet 100 model yolcu uçağı düştü. Deneme uçuşu sırasında düştüğü belirtilen uçaktaki 3 mürettebat yaşamını yitirdi.

Rusya'nın Moskova bölgesindeki "Sukhoi Superjet 100" model yolcu uçağının düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sukhoi Superjet 100" model yolcu uçağının, Moskova bölgesinde deneme uçuşu yaparken düştüğü belirtildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada ilk belirlemelere göre mürettebatı oluşturan 3 kişinin öldüğünün kaydedildiği açıklamada, yolcu taşımayan uçağın ormanlık alana düştüğü bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Moskova Rusya Rusya Ulaşım Kaza Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Erkan Arslan:

Kesin UA Düsürmüstür

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Murat Celik:

habere bak yaptığın yoruma bak kardeş İnsanlık ölmüş

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Yasef Behar:

Ambargo yüzümden çın ucuz parçalar kullanılmıştır

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Kadir Tokay:

Allahtan test uçuşunda düşmüş. Testi geçip ilk gerçek uçuşunda da düşebilirdi.

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