Rus üretimi yolcu uçağı Moskova yakınlarında test uçuşu sırasında düştü
Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında Rus üretimi Sukhoi Superjet 100 model yolcu uçağı düştü. Deneme uçuşu sırasında düştüğü belirtilen uçaktaki 3 mürettebat yaşamını yitirdi.
Rusya'nın Moskova bölgesindeki "Sukhoi Superjet 100" model yolcu uçağının düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sukhoi Superjet 100" model yolcu uçağının, Moskova bölgesinde deneme uçuşu yaparken düştüğü belirtildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Kazada ilk belirlemelere göre mürettebatı oluşturan 3 kişinin öldüğünün kaydedildiği açıklamada, yolcu taşımayan uçağın ormanlık alana düştüğü bilgisi paylaşıldı.