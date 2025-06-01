Rusya'da Otoyol Köprüsünün Çökmesi Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'da Otoyol Köprüsünün Çökmesi Sonucu 7 Kişi Hayatını Kaybetti
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Rusya'nın Bryansk bölgesinde meydana gelen olayda, patlatılan bir otoyol köprüsü seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökerek 7 kişinin hayatını kaybetmesine, 71 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın Bryansk bölgesinde patlatılan otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki otoyol köprüsünün Klimov-Moskova seferini gerçekleştiren yolcu treninin üzerine çöktüğünü duyurdu.

Arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının sürdürdüğünü belirten Bogomaz, trende 388 yolculunun bulunduğunu kaydederek, "Köprünün çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi." ifadesini kullandı.

Bogomaz, 3'ü ağır 71 kişinin yaralandığını belirtti.

Bölgedeki tüm kültür ve eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini ve 2-4 Haziran'da yas ilan edildiğini bildiren Bogomaz, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Rusya Demir Yollarından yapılan açıklamada, köprünün ulaşıma müdahale edilmesi sonucu çöktüğü savunuldu.

"Patlama sonucu otoyol köprüsü yıkıldı"

Öte yandan Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Demir yolu bağlantısının patlatıldığı aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu otoyol köprüsü yıkıldı." ifadesine yer verildi.

Komitenin açıklamasında ayrıca, Rusya'nın Kursk bölgesindeki demir yolu köprüsünün de patlatıldığı kaydedilerek, "Hareket halindeki tren otoyola düştü. Olayda makinist ve yardımcıları yaralandı." bilgisi verildi.

Putin'e olayla ilgili bilgi verildi

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Bryansk ve Kursk bölgelerindeki olaylarla ilgili Federal Güvenlik Servisi (FSB) ve Acil Durumlar Bakanlığı tarafından bilgilendirildiği belirtildi.

Putin'in Bryansk Bölge Valisi Bogomaz ve Rus Demir Yolları Başkanı Oleg Belozerov ile telefon görüşmesi yaptığı ve alınan önlemlerle ilgili bilgi aldığı aktarılan açıklamada, "Rusya Sağlık Bakanı (Mihail Muraşko) da Putin'e Bryansk bölgesindeki demir yolunda yaralananlara sağlanan tıbbi destek hakkında bilgi verdi." ifadeleri kullanıldı.

"Yaşananlar, büyük bir trajedi"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaşananların "büyük bir trajedi" olduğunu belirterek, "Ukrayna'nın olaya ilişkin tepkisi şaşırttı. Siyasetçiler ve kamu çalışanlarının buna ne kadar sevindiğine bakın." şeklinde konuştu.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy de Bryansk ve Kursk bölgelerindeki tren olaylarından sorumlu olanların en ağır cezayı hak ettiğini söyledi.

Bunun Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin öncesinde olduğuna işaret eden Slutskiy, "Bunun tesadüf olmadığı aşikar. Yarın İstanbul'da yapılacak ikinci tur müzakerelerinin engellenmesi amacıyla her türlü kışkırtıcı eylemlerin göz ardı edilmemesi gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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