Rusya'da aşırılıkçı örgüt kabul edilen LGBT hareketiyle ilgili ilk dava sonuçlandı

Rusya'da ilk defa mahkeme ülkede aşırılıkçı kabul edilen LGBT hareketine mensup grubun faaliyetleriyle ilgili kararını açıklayarak sanıklara 2 yıl ila 7 yıl hapis cezaları verdi.

Orenburg Merkez Bölge Mahkemesi basın servisinin yaptığı açıklamaya göre, Rusya'da LGBT faaliyetlerinin organize edilmesi ve bunlara katılımla ilgili ilk ceza davasında karar verildi.

Açıklamada, "Bu ceza davası, bu aşırılıkçı örgütün faaliyetlerinin bastırılması için Rusya Federasyonu'nda açılan ilk davadır." ifadeleri kullanıldı.

İlgili Rus Ceza Kanunu uyarınca aşırılıkçı bir örgütün faaliyetlerine katılma ve bu örgütün faaliyetlerini organize etme suçlarından 3 kişi hakkında dava açıldığı hatırlatılan açıklamada, bir barın sahibi, yöneticisi ve sanat yönetmeninin ülkede aşırılıkçı örgüt olarak tanındığını ve faaliyetlerinin yasaklandığını bildikleri halde LGBT hareketinin faaliyetlerini devam ettirdiği belirtildi.

Açıklamada, bu amaçla, barın bazı müşterileri için, geleneksel olmayan cinsel yönelime sahip bireylerle bir araya getirme temasıyla gece kulübü kılıfı altında etkinlikler düzenlediğinin tespit edildiği aktarıldı.

Söz konusu şüpheliler hakkında mahkemenin karar verdiği kaydedilen açıklamada, "Mahkeme, onları 2 yıl 3 ay ile 7 yıl arasında değişen sürelerle hapis cezasına çarptırdı." ifadelerine yer verildi.

Sanıkların yiyecek içecek ve eğlence sektöründe yönetim ve idari görevlerde bulunmalarının yasaklandığı belirtilen açıklamada, ayrıca, işletme sahibinin, mahkemenin yasaklı faaliyetten elde edildiğini düşündüğü 1 milyon rubleden fazla gelire (yaklaşık 598 bin Türk lirası) el koyulduğu ifade edildi.

Rusya Adalet Bakanlığının talebi üzerine Rusya Yüksek Mahkemesi, 30 Kasım 2023'te "uluslararası LGBT kamu hareketi"ni aşırılıkçı ilan etmiş ve ülkedeki faaliyetlerini yasaklamıştı. Rusya Federal Finansal İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), LGBT'yi aşırılıkçı faaliyetlere veya terörizme karışma kanıtı bulunan örgütler listesine eklemişti.