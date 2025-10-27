Rusya, Burevestnik Seyir Füzesinin Son Testlerini Tamamladı

MOSKOVA, 27 Ekim (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer enerjiyle çalışan Burevestnik seyir füzesinin son testlerini tamamladıklarını söyledi.

Putin, pazar günü askeri komutanlarla yaptığı toplantıda, "Bu silahların gerçek savaşta kullanılabilmesi için yapılacak daha çok iş var. Ancak temel hedeflere ulaşmış durumdayız" dedi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov da füzenin yaklaşık 15 saat süren 14.000 kilometrelik test uçuşunun salı günü tamamlandığını ve füzenin menzilinin daha da uzun olabileceğini belirtti.

Gerasimov, test sırasında füzenin "füzesavar sistemlerden ve hava savunma sistemlerinden kaçma konusundaki üstün yeteneklerinin" görüldüğünü kaydetti.

NATO'nun SSC-X-9 Skyfall diye adlandırdığı 9M730 Burevestnik (Fırtına Kuşu), düşük irtifada uçan, nükleer enerjiyle çalışan, nükleer başlık taşıyan bir seyir füzesi. Rus yapımı füze, sınırsız menzile ve füze savunma sistemlerinden kurtulma yeteneğine sahip.