Haberler

Rusya: Bir hafta içerisinde Ukrayna'ya ait 4 bin 184 İHA düşürdük

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, 16-22 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna'ya ait 4 bin 184 insansız hava aracının düşürüldüğünü, ayrıca Karadeniz'de 13 insansız deniz aracının imha edildiğini açıkladı. Rus ordusunun Zaporijya bölgesinde Verhnyaya Tersa yerleşimini kurtardığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir hafta içerisinde Rus ordusuna yönelik saldırılarda 4 bin 184 Ukrayna insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

16-22 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik saldırılarına karşılık verildiği kaydedilen açıklamada, "Rus Silahlı Kuvvetleri, yüksek hassasiyetli silahlar ve İHA'larla büyük 5 grup saldırısı düzenledi." ifadesi yer aldı.

Saldırılar sonucunda Ukrayna ordusu tarafından kullanılan askeri sanayi tesisleri, yakıt ve enerji, ulaşım ve liman altyapısı, askeri havaalanları, montaj fabrikaları, insansız hava ve deniz araçları için depolar ile Ukrayna askerleri ve yabancı paralı savaşçılar için geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, aynı tarihlerde Rus Silahlı Kuvvetlerine ait İHA, füze ve topçu birliklerinin 5 çok namlulu roketatar ve bir Alman yapımı Gepard kundağı motorlu uçaksavar sistemini yok ettiği bildirildi.

Karadeniz Donanmasının Karadeniz'in kuzeybatısında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 13 insansız deniz aracını imha ettiği belirtilen açıklamada, "Hava savunma sistemleriyle 46 güdümlü bomba, 3 ABD yapımı HIMARS füze, bir Flamingo uzun menzilli seyir füzesi, bir Neptün uzun menzilli güdümlü füze ve 4 bin 184 uçak tipi İHA düşürüldü." ifadesi kullanıldı.

Rus ordusunun Donbas'ta bazı noktaların kontrolünü ele geçirdiği de vurgulanan açıklamada, "Dün, 'Doğu' askeri birliklerinin aktif taarruz operasyonları sonucunda, Zaporijya bölgesindeki Verhnyaya Tersa yerleşim yeri kurtarıldı." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Ali Cura
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak

Kulisler yangın yeri! Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba kurultay iddiası
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal da ünlüler operasyonunda gözaltına alındı

Türkan Şoray'ın kızı da gözaltına alındı
Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu

Camı kırarak kapıyı açan ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Hakan Safi'nin de yönetim listesi belli oldu

Yönetim listesi belli oldu!

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı

İmamoğlu'nun acı günü! Ölüm haberini cezaevinde aldı