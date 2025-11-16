Rusya Baltık Filosu'ndan Sabotaj Tehditlerine Karşı Tatbikat

ST. PETERSBURG, 16 Kasım (Xinhua) -- Rusya'nın Baltık Filosu, Leningrad Deniz Üssü'nün sabotaj tehditlerine karşı korunma yeteneklerini geliştirmek amacıyla kapsamlı bir tatbikat düzenledi.

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'nin filonun basın servisine dayandırdığı habere göre, güvenlik ve savunma birimleri, askeri altyapıya sızma girişiminde bulunan davetsiz misafirleri veya sabotaj gruplarını tespit etmek, engellemek ve etkisiz hale getirmek için koordineli bir tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında özel ekipman kullanımı, ölü ve yaralıların tahliyesi, mühendislik keşifleri ile belirlenen bölgelerde radyasyon ve kimyasal izleme görevleri de yerine getirildi.