Rusya Baltık Filosu'ndan Sabotaj Tehditlerine Karşı Tatbikat

Güncelleme:
Rusya'nın Baltık Filosu, Leningrad Deniz Üssü için sabotaj tehditlerine karşı kapsamlı bir tatbikat düzenledi. Tatbikatta güvenlik birimleri, askeri altyapıya yönelik sızma girişimlerini tespit ve engelleme üzerine odakllandı.

ST. PETERSBURG, 16 Kasım (Xinhua) -- Rusya'nın Baltık Filosu, Leningrad Deniz Üssü'nün sabotaj tehditlerine karşı korunma yeteneklerini geliştirmek amacıyla kapsamlı bir tatbikat düzenledi.

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti'nin filonun basın servisine dayandırdığı habere göre, güvenlik ve savunma birimleri, askeri altyapıya sızma girişiminde bulunan davetsiz misafirleri veya sabotaj gruplarını tespit etmek, engellemek ve etkisiz hale getirmek için koordineli bir tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikat kapsamında özel ekipman kullanımı, ölü ve yaralıların tahliyesi, mühendislik keşifleri ile belirlenen bölgelerde radyasyon ve kimyasal izleme görevleri de yerine getirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
