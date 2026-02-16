Haberler

Rusya: ABD ve Ukrayna ile Cenevre'de yapılacak müzakerelerde toprak sorunu ele alınacak

Güncelleme:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılacak olan üçlü görüşmelere ilişkin toprak meselelerinin ele alınacağını duyurdu. Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde geniş bir yelpazede konular istişare edilecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin 17-18 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak üçlü görüşmelerde toprak meselesinin ele alınacağını belirterek, "Bu konular taleplerimizle ilgilidir." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılacak üçlü görüşmelerin üçüncü turuna ilişkin konuşan Peskov, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki görüşmelerde güvenlik konularının ele alındığına işaret etti.

Peskov, "Bu sefer, toprak sorunu ve diğer hususlar dahil olmak üzere daha geniş bir yelpazedeki konular istişare edilecek. Bu konular taleplerimizle ilgilidir." diye konuştu.

Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin başkanlık edeceğini aktaran Peskov, "Bu sefer heyetimiz daha geniş olacak. Heyetimizde Medinskiy'den başka (Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail) Galuzin ve diğer yetkililer de yer alacak." ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin'in Rus müzakerecilerle sürekli temas halinde olduğunu ve onlara gerekli talimatları verdiğini vurguladı.

İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda'nın Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Güney Amerika'daki zehirli ok kurbağalarında bulunan ölümcül toksinle zehirlenerek hapishanede öldüğü yönündeki açıklamasına ilişkin ise Peskov, "Bunu olumsuz karşılıyoruz. Bu suçlamaları kesinlikle reddediyoruz. Bunlar taraflı ve asılsız." şeklinde konuştu.

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakereler

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.

Kremlin Sözcüsü Peskov, geçen hafta, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin üçlü görüşmelerin üçüncü turunun 17-18 Şubat'ta Cenevre'de yapılacağını, Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin başkanlık edeceğini bildirmişti.

