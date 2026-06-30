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Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 419 İHA düşürüldü

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Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca 419 Ukrayna insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Moskova'ya yönelik 61 İHA imha edilirken, bir İHA'nın eve düşmesi sonucu 6 aylık bir bebek hayatını kaybetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, başta Moskova bölgesi olmak üzere çeşitli bölgelerde gece boyunca Ukrayna'ya ait 419 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada dün akşam yerel saat ile 20.00'den bugün sabah 07.00'ye kadar Rus hava savunma sistemlerinin Moskova bölgesi, Belgorod, Bryansk, Vladimir, Volgograd, Voronej, Kaluga, Kursk, Oryol, Ryazan, Lipetsk, Rostov, Saratov, Smolensk, Tambov, Tver, Tula, Krasnodar bölgeleri ve Kırım yarımadası üzerinde 419 Ukrayna'ya ait uçak tipi İHA tespit edip imha ettiği belirtildi.

Moskova'ya uçan 61 İHA düşürüldü

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün akşam saat 20.00'den sabaha kadar Moskova'ya doğru uçan 61 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü kaydederek, İHA parçalarının düştüğü yerlerde yetkililerin çalıştığını ifade etti.

Bir bebek hayatını kaybetti

Moskova Bölgesi Valisi Andrey Vorobyev de sosyal medya hesabından bir İHA'nın müstakil bir evin üzerine düştüğünü ve evin yıkılmasıyla göçük altında insanların kaldığını duyurdu. Vorobyev, 6 aylık bir bebeğin hayatını kaybettiğini belirterek, saldırılara yönelik önleme ve hasarları giderme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kaynak: AA / Ali Cura
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