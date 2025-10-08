Haberler

Rüşvet Operasyonu: 32 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan izin belgelerinde menfaat temin edilmesi üzerine 32 şüpheli hakkında rüşvet suçlamasıyla gözaltı kararı verdi. 27 şüpheli yakalandı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) talep edilen izin belgelerinde menfaat temin edildiğine ilişkin tespitler üzerine, 32 şüpheli hakkında 'Rüşvet almak, vermek, rüşvete aracılık etmek' suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 27'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda; bakanlıktan talep edilen bir kısım izin belgelerinde menfaat temin edildiği tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında; 2'si ihraç, 1'i emekli kurum personeli, 2'si bu kişilerin aile yakını, 27'si şirket yetkilisi olmak üzere toplam 32 şüpheli hakkında 'Rüşvet almak, vermek, rüşvete aracılık etmek' suçlarından gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelilerin 27'si yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

