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Rus Kozmonotlar En Uzun Süre Uzayda Kalma Rekorunu Kırdı

Rus Kozmonotlar En Uzun Süre Uzayda Kalma Rekorunu Kırdı
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Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ve Nikolai Chub, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 374 gün kalarak en uzun süre uzayda kalma rekorunu kırdı. Daha önceki rekor, 370 gün ile Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin ve NASA astronotu Francisco Rubio tarafından tutuluyordu.

MOSKOVA, 21 Eylül (Xinhua) -- Rusya'nın devlet uzay şirketi Roscosmos tarafından Cuma günü yapılan açıklamaya göre, Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ve Nikolai Chub, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda en uzun süre kalma rekorunu kırdı.

Böylece Rus kozmonotlar Sergei Prokopyev, Dmitry Petelin ve NASA astronotu Francisco Rubio'un sahip olduğu uzayda en uzun süre kalma rekoru kırılmış oldu. Üçlü, Eylül 2023'te uzay istasyonunda 370 gün, 21 saat, 22 dakika ve 16 saniye geçirerek rekor kırmıştı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek üzere 15 Eylül 2023'te yola çıkan Kononenko ve Chub'un uzayda 374 gün gibi rekor bir süre geçirdikten sonra 23 Eylül 2024'te Soyuz MS-25 uzay aracıyla Dünya'ya dönmeleri bekleniyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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