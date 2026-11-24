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Rusya'ya ait bir insansız hava aracı (İHA), Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sırasında Polonya hava sahasını kısa süreliğine ihlal etti.

Polonya Silahlı Kuvvetleri Operasyonel Komutanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Ukrayna'nın batı kesimindeki hedeflere düzenlediği gece saldırısı sırasında Rusya'ya ait bir İHA Polonya hava sahasına girdi.

Tehdide karşı hava savunma sistemi unsurları harekete geçirilirken, söz konusu İHA uçuş güzergahı boyunca askeri radar sistemleriyle kesintisiz takip edildi ve durumu anlık olarak izlendi.

İHA'nın düşürülmesi için yetki verildi ancak hava aracının rotasını doğu yönüne çevirmesinin ardından sivil halk açısından oluşturabileceği potansiyel tehlike ve düşürülmesi halinde ortaya çıkabilecek olası sonuçlar dikkate alınarak silah kullanmaktan vazgeçildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırısı sırasında Polonya'nın doğusundaki Lublin bölgesinde, Dorohusk yakınlarında Polonya hava sahasına giren Rus keşif İHA'sı birkaç dakika sonra Ukrayna'ya döndü.

Polonya'nın Lublin bölgesinde hava saldırısı tehdidine karşı yayımlanan uyarı, kısa süre sonra tehdidin sona ermesinin ardından kaldırıldı.

Öte yandan, Polonyalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sırasında 20 Kasım'da Polonya hava sahasını ihlal ederek ülke topraklarına düşen 3 cismin Rusya'ya ait seyir füzeleri olduğunu ve füze kalıntılarının bulunduğunu açıklamıştı.

NATO, bu gelişme üzerine Polonya'ya bir AWACS erken uyarı uçağı konuşlandırma kararı almıştı.

Kaynak: AA