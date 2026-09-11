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Rus e-ticaret platformu Ozon'un Saratov'daki tesisinde İHA saldırısı sonucu yangın çıktı

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Rusya'nın Saratov şehrinde e-ticaret platformu Ozon'a ait tesiste insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

Rusya'nın Saratov şehrinde e-ticaret platformu Ozon'a ait tesiste insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

Ozon'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Saratov'daki tesisinin İHA saldırısına uğradığı belirtildi.

Olay yerinde acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Saldırı nedeniyle tesiste yangın çıktı. Çalışanlar tahliye edildi. Yaralı yok." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, tesiste faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu ifade edildi.

Tula bölgesinde 2 kişi öldü

Rusya'nın Tula Bölge Valisi Dmitriy Milyayev, sosyal medya hesabından, bölgeye düzenlenen İHA saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Volgograd Bölge Valisi Andrey Boçarov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA saldırısı sonucu Volgograd kentinde çok katlı binaların hasar gördüğünü belirterek, "Saldırıda, 2 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya ait 777 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise dün akşamdan bu yana Ukrayna'ya ait 777 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İHA'ların Karadeniz ve Hazar Denizi ile çeşitli Rus bölgeleri üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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