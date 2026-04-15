Albüm: Rus Donanma Filosundan Çin'in Guangdong Eyaletine Dostluk Ziyareti

ZHANJİANG, 15 Nisan (Xinhua) -- İki fırkateyn ve bir ikmal gemisinden oluşan Rus donanma filosu, beş günlük dostluk ziyareti kapsamında Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine ulaştı. Rusya ve Çin bayraklarını taşıyan filo, çarşamba sabahı Zhanjiang'daki askeri limana demir attı. Limanda gemiler için resmi bir karşılama töreni düzenlendi.

