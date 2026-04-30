Rus bombardıman uçakları, Barents ve Norveç denizleri üzerinde planlı uçuş yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik bombardıman uçaklarının Barents ve Norveç denizleri üzerinde planlı uçuş yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tu-95MS" tipi stratejik bombardıman uçakları, Barents ve Norveç denizlerindeki uluslararası suların üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi." ifadesi yer aldı.

Uçuşun 7 saatten fazla sürdüğü belirtilen açıklamada, bu uçaklara, Rus "Su-30SM" tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, uçakların havada yakıt ikmali yaptığı aktarılarak, "Uçaklarımıza güzergahın belirli aşamalarında yabancı ülkelerin savaş uçakları eşlik etti." denildi.

Rus uçaklarının Arktik, Kuzey Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Baltık Denizi ve Karadeniz suları üzerinde düzenli olarak uçuş yaptığına dikkati çekilen açıklamada, bu uçuşların hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde yapıldığı vurgulandı.