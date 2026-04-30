Rus bombardıman uçakları, Barents ve Norveç denizleri üzerinde planlı uçuş yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik bombardıman uçaklarının Barents ve Norveç denizleri üzerinde planlı uçuş yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tu-95MS" tipi stratejik bombardıman uçakları, Barents ve Norveç denizlerindeki uluslararası suların üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdi." ifadesi yer aldı.

Uçuşun 7 saatten fazla sürdüğü belirtilen açıklamada, bu uçaklara, Rus "Su-30SM" tipi savaş uçaklarının eşlik ettiği kaydedildi.

Açıklamada, uçakların havada yakıt ikmali yaptığı aktarılarak, "Uçaklarımıza güzergahın belirli aşamalarında yabancı ülkelerin savaş uçakları eşlik etti." denildi.

Rus uçaklarının Arktik, Kuzey Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Baltık Denizi ve Karadeniz suları üzerinde düzenli olarak uçuş yaptığına dikkati çekilen açıklamada, bu uçuşların hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde yapıldığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli zirvesi

İşte Erdoğan ile Bahçeli'nin masasındaki konu başlıkları
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Yüzlerce öğrenciden Arda Güler'e '10 numara' davet

400 minikten yıldız isme davet: Okulumuza gel
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor

Şampiyonluk gitmiş kimin umurunda! Paylaşıma düştüğü nota bakın
Fenerbahçe'den Salah bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı!

Kiracı olduğu ev icradan satıldı; yurt dışından döndüğünde eşyalarıyla sokakta kaldı

Tatilden dönen kiracı, ev sahibi yüzünden sokakta kaldı
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular