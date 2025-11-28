Ruhsatsız Tabanca Bulunan Kardeşler Tutuklandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde ruhsatsız 3 tabanca ele geçirilen evdeki iki kardeş, yapılan operasyon sonrasında tutuklandı. Emniyet ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki adreste arama yaparak silah ve mermilere ulaştı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğunu belirledikleri Gülbahçesi Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada ruhsatsız biri otomatik 3 tabanca ile 81 mermi ve 5 şarjör ele geçirildi.
Bunun üzerine ikametteki Serkan ve kardeşi Mehmet Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
