Haberler

RTÜK Üyesi Keser'den Başkan Şahin'e Tepki: 'İfade Özgürlüğü Kısıtlanamaz'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RTÜK üyesi Tuncay Keser, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in sokak röportajlarındaki eleştirileri susturma çabalarına karşı çıkarak, ifade özgürlüğünün korunması gerektiğini vurguladı. Keser, toplumda umutsuzluk oluşturan yayınlara izin vermeyeceklerini ifade etti.

(ANKARA) - RTÜK üyesi Tuncay Keser, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in sokak röportajlarında bilinçli yönlendirme çabaları ile "her şeyin kötüye gittiği" yönünde algı oluşturulduğuna yönelik ifadelerine ilişkin olarak, "RTÜK Başkanı'na göre Türkiye'de her şey 'tıkırında'... Sokağın sesine, eleştiriye ise ceza tehdidi... RTÜK'ün görevi sokağın sesini kısmak, eleştirileri susturmak değil, ifade özgürlüğü ve düşünce çeşitliliğini sağlamaktır. Radyo, TV, YouTube, sokak fark etmez; millet her yerde konuşabilmeli... Demokrasi ve ifade özgürlüğünün gereği budur" dedi.

RTÜK üyesi Tuncay Keser,  RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in sokak röportajlarında bilinçli yönlendirme çabaları ile "her şeyin kötüye gittiği" yönünde algı oluşturulduğunu ileri sürerek, "RTÜK olarak daha önce de açıkça uyardığımız bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz. Kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha vurguluyor, benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacağımızı önemle hatırlatıyoruz" açıklamasını yapmasına tepki gösterdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in paylaşımını alıntılayan Keser, "RTÜK Başkanı'na göre Türkiye'de her şey 'tıkırında'... Sokağın sesine, eleştiriye ise ceza tehdidi... RTÜK'ün görevi sokağın sesini kısmak, eleştirileri susturmak değil, ifade özgürlüğü ve düşünce çeşitliliğini sağlamaktır. Radyo, TV, YouTube, sokak fark etmez; millet her yerde konuşabilmeli... Demokrasi ve ifade özgürlüğünün gereği budur. 'Yok' denilerek gerçeklerden kaçılamaz... Bir kez daha hatırlatalım: Gazetecilik halkla ilişkiler faaliyeti değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
YSK kararını verdi: CHP İstanbul İl Kongresi yapılacak

YSK acil toplantıda CHP il kongresiyle ilgili kararını verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
'En iyi turizm köyleri' belli oldu! Türkiye'den 4 köy listede

Türkiye'den 4 köy "dünyanın en iyileri" arasında
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
'Öcalan için İmralı'ya gitmeye gerek yok' diyen Zekeriya Yapıcıoğlu, başka bir öneride bulundu

"İmralı'ya gitmeye gerek yok" deyip başka bir öneride bulu
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam şerefsizim

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda kavga: Seni sokağa çıkartırsam...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.