RTÜK Üyesi Keser'den Başkan Şahin'e Tepki: 'İfade Özgürlüğü Kısıtlanamaz'

RTÜK üyesi Tuncay Keser, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in sokak röportajlarında bilinçli yönlendirme çabaları ile "her şeyin kötüye gittiği" yönünde algı oluşturulduğunu ileri sürerek, "RTÜK olarak daha önce de açıkça uyardığımız bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz. Kamuoyunu kasıtlı biçimde yönlendiren, halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha gösterilmeyeceğini bir kez daha vurguluyor, benzeri yayınlarla ilgili tüm yasal yetkileri sonuna kadar kullanacağımızı önemle hatırlatıyoruz" açıklamasını yapmasına tepki gösterdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in paylaşımını alıntılayan Keser, "RTÜK Başkanı'na göre Türkiye'de her şey 'tıkırında'... Sokağın sesine, eleştiriye ise ceza tehdidi... RTÜK'ün görevi sokağın sesini kısmak, eleştirileri susturmak değil, ifade özgürlüğü ve düşünce çeşitliliğini sağlamaktır. Radyo, TV, YouTube, sokak fark etmez; millet her yerde konuşabilmeli... Demokrasi ve ifade özgürlüğünün gereği budur. 'Yok' denilerek gerçeklerden kaçılamaz... Bir kez daha hatırlatalım: Gazetecilik halkla ilişkiler faaliyeti değildir" ifadelerini kullandı.