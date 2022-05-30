RTÜK Toplanıyor… Kılıçdaroğlu'nun Açıklamalarını Yayınlayan Kanallara, RTÜK'ü Eleştiren Yayına ve Fox Haber'e Yaptırım Gündemde - Haberler

MAHİR BAĞIŞ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) bugünkü toplantısında; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden Amerika'ya para aktarılması ile ilgili açıklamasını eş zamanlı olarak yayınlayan KRT TV, Halk TV, Tele 1 ve Flash TV ile birlikte Fox Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin bir haberi anons ederken gösterdiği tepkinin ve RTÜK cezalarının eleştirildiği Tele 1 yayınının cezalandırılması taleplerini değerlendirmesi bekleniyor.

RTÜK, bugün toplanıyor.

Üst kurulda; Ensar Vakfı ve TÜRGEV'in şikayeti üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu vakıflar üzerinden Amerika'ya para aktarılması ile ilgili açıklamasını yayınlayan KRT TV, Tele 1, Halk TV ve Flash TV'ye yönelik yaptırım dosyalarının görüşülmesi bekleniyor. "Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz" yayın ilkesini ihlal ettikleri gerekçesi ile reklam gelirlerinin yüzde 1'inden yüzde 3'üne kadar idari para cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

RTÜK'ün ayrıca; Fox TV'de yayımlanan Ana Haber programının sunucusu Selçuk Tepeli'nin bir tarım haberini anons ederken gösterdiği tepkinin yayın ilkelerinin ihlali olduğu yönündeki uzman raporunu görüşmesi bekleniyor. Üst Kurul gündemindeki izleme raporunda; Tepeli'nin elindeki kalemi, stüdyodaki masanın üzerindeki bardağı attığına ilişkin görüntülerin ve tepkisinin; "toplumda özgürce kanaat oluşmasını engellediği" iddiası yer alıyor. Fox TV'nin bir önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 1'inden yüzde 3'üne kadar para cezası ile cezalandırılmasının istendiği raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"Tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini esas almak ve toplumda özgürce kanaat oluşumuna engel olmamak zorundadır; soruşturulması basın meslek ilkeleri çerçevesinde mümkün olan haberler, soruşturulmaksızın veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayınlanamaz; haberin verilişinde abartılı ses ve görüntüye, doğal sesin dışında efekt ve müziğe yer verilemez; görüntülerin arşiv veya canlandırma niteliği ile ajanslardan veya başka bir medya kaynağından alınan haberlerin kaynağının belirtilmesi zorunludur."

RTÜK bir de Tele 1'de 18 Mayıs'ta yayınlanan "18 Dakika" adlı programda; Merdan Yanardağ ve Emre Kongar'ın açıklamaları ile ilgili izleme raporunu da değerlendirecek. Rapora göre RTÜK'ün kararlarının eleştirildiği yayında, şu ifadeler kullanıldı:

"… İktidarın sansür aygıtı diyoruz, bizim hakkımızda da dava açmaya kalkıyorlar. Sansür aygıtı bile değilsiniz, iktidarın sopası haline gelmiş bir kuruldan söz ediyoruz…İki elimiz yakanızda olacak sizin. Yani hukuk önünde hesaplaşacağız sizinle. Hiçbir biçimde bu verdiğiniz kararların sonuçlarından kaçamayacaksınız. Hiçbir biçimde hukuk önünde, demokratik kurallar önünde sizinle hesaplaşacağız göreceksiniz… Bu enkazının altında hiç kimsenin kuşkusu olmasın RTÜK'te kalacaktır. RTÜK'ün bugünkü üyelerini tarih not ediyor, emin olun not ediyor. Hiçbir şey unutulmaz…"

Bu sözler gerekçe gösteriler kanalın, bir önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 1'i ile yüzde 3'ü arasında idari para cezası ile cezalandırılması talep edildi.

ANKA / Güncel