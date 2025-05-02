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RTÜK'ten Sultan Abdülhamid'e Yönelik İfadeler İçin İnceleme Kararı

RTÜK'ten Sultan Abdülhamid'e Yönelik İfadeler İçin İnceleme Kararı
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, KRT TV'de Sultan İkinci Abdülhamid'e yönelik ifadelerle ilgili kamuoyunda oluşan hassasiyet nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu.

(ANKARA) - RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, KRT TV'de yayınlanan bir programda Sultan İkinci Abdülhamid'e yönelik kullanılan ifadelerle ilgili kamuoyunda oluşan hassasiyet nedeniyle inceleme başlatıldığını bildirdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "KRT ekranlarında yayınlanan bir programda, Sultan Abdülhamid-i Sani'ye yönelik kullanılan ifadelerle ilgili kamuoyunda oluşan haklı hassasiyet tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Konuya ilişkin Üst Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup, ecdadımıza yapılan hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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