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RTÜK'ten Sultan Abdülhamid'e Yapılan Hakaretlere İnceleme

RTÜK'ten Sultan Abdülhamid'e Yapılan Hakaretlere İnceleme
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon programında Sultan Abdülhamid hakkında söylenen hakaret içerikli sözler nedeniyle inceleme başlattıklarını duyurdu. Toplumda oluşan hassasiyet nedeniyle RTÜK, ecdada yapılan hakaretleri kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bir televizyon programında Sultan Abdülhamid hakkında söylenen hakaret içerikli sözlere ilişkin inceleme başlattıklarını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir televizyon programında 34'üncü Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid hakkında kullanılan ifadelerle ilgili kamuoyunda oluşan haklı hassasiyeti dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Konuya ilişkin Üst Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup, ecdadımıza yapılan hakareti kabul etmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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