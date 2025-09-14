Haberler

RTÜK'ten Aile Yılı Açıklaması: Aileye Zarar Verecek İçeriklere Geçit Yok

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte, aile yapısına zarar verebilecek içeriklere karşı kararlı bir tutum sergileneceğini belirtti. Show TV'deki Kızılcık Şerbeti dizisine yönelik tepkilerin değerlendirileceğini ifade etti.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Üst Kurul özellikle 'Aile Yılı' vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aile, milletimizin en sağlam dayanağı; örf ve adetlerimizle milli ve manevi değerlerimiz ise bizi birbirimize kenetleyen en güçlü bağlardır. 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi, bu değerlerin devletimiz ve milletimiz için taşıdığı önemin en açık göstergesidir. Unutulmamalıdır ki aileyi hedef alan her yayın, yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder. Bu çerçevede, Show TV'de yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisine ilişkin kamuoyundan gelen tepkiler ve Kurulumuza ulaşan şikayetler titizlikle değerlendirilmiş olup bahse konu yapım ile ilgili gerekli işlemler ivedilikle yapılacaktır" dedi.

Şahin ayrıca, "Halkımız müsterih olsun, Üst Kurul özellikle 'Aile Yılı' vesilesiyle aile yapımıza ve toplumsal değerlerimize zarar verebilecek hiçbir içerik karşısında kayıtsız kalmayacak, gereğini kararlılıkla yerine getirecektir. Ayrıca, bugüne kadar yayınlarında aile kurumuna, örf ve adetlerimiz ile milli-manevi değerlerimize özen gösteren tüm yayıncı kuruluşlara teşekkür ediyor, bu duyarlılığın artarak sürmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
