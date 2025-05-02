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RTÜK, Sultan Abdülhamid'e Yönelik İfadeler İçin İnceleme Başlattı

RTÜK, Sultan Abdülhamid'e Yönelik İfadeler İçin İnceleme Başlattı
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, KRT'de yayınlanan bir programda Sultan 2. Abdülhamid'e yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı. Şahin, ecdada yapılan hakaretlerin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, KRT'de yayınlanan bir televizyon programında, Sultan 2. Abdülhamid'e yönelik kullanılan ifadeler nedeniyle inceleme başlatıldığını bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"KRT ekranlarında yayınlanan bir programda, Sultan Abdülhamid-i Sani'ye yönelik kullanılan ifadelerle ilgili kamuoyunda oluşan haklı hassasiyet tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Konuya ilişkin Üst Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup, ecdadımıza yapılan hakareti kabul etmemiz mümkün değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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