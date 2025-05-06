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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 6 Mayıs Radyo Günü Mesajı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 6 Mayıs Radyo Günü Mesajı
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Radyo, milletin sesi ve hafızasıdır diyen RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yerel radyoların kültür ve müziğin yaşatılmasında önemli rol oynadığını vurguladı ve tüm radyo yayıncılarını kutladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 6 Mayıs Radyo Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, radyonun yalnızca bir iletişim aracı değil, milletin sesi, duygusu ve hafızası olduğunu belirtti.

Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ulusal yayınlarımız kadar yerel radyolarımız da bulundukları şehirlerin sesi olmuş, kültürümüzün ve müziğimizin yaşatılmasında çok kıymetli bir rol üstlenmiştir. Doğru, tarafsız ve kaliteli yayın anlayışını sürdüren, radyo yayıncılığında emeği geçen tüm yayıncılarımıza ve radyo kuruluşlarımıza gönülden teşekkür ediyor, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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