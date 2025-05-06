RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 6 Mayıs Radyo Günü Mesajı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 6 Mayıs Radyo Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, radyonun yalnızca bir iletişim aracı değil, milletin sesi, duygusu ve hafızası olduğunu belirtti.

Şahin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ulusal yayınlarımız kadar yerel radyolarımız da bulundukları şehirlerin sesi olmuş, kültürümüzün ve müziğimizin yaşatılmasında çok kıymetli bir rol üstlenmiştir. Doğru, tarafsız ve kaliteli yayın anlayışını sürdüren, radyo yayıncılığında emeği geçen tüm yayıncılarımıza ve radyo kuruluşlarımıza gönülden teşekkür ediyor, 6 Mayıs Radyo Günü'nü kutluyorum."