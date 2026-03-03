İsrail'de CNN Türk ekibine gözaltı

RTÜK BAŞKANI DANİŞ: SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMEKTEDİR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakikatin dünyaya ulaştırılmasını engellemeye yönelik basın mensuplarına dönük müdahalelere bir yenisi daha eklenmiştir. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrenmiş bulunuyoruz. Gazetecilerin görevlerini özgür, güvenli ve bağımsız bir ortamda icra etmeleri temel bir haktır. Söz konusu basın mensuplarının en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimler sürdürülmekte olup süreç hassasiyetle ve titizlikle takip edilmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı