Haberler

İsrail'de CNN Türk ekibine gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, CNN Türk muhabiri ve kameramanının İsrail'de gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Daniş, gazetecilerin güvenli bir ortamda görev yapmalarının temel hak olduğunu vurguladı ve serbest bırakılmaları için girişimlerin sürdüğünü belirtti.

RTÜK BAŞKANI DANİŞ: SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMEKTEDİR

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakikatin dünyaya ulaştırılmasını engellemeye yönelik basın mensuplarına dönük müdahalelere bir yenisi daha eklenmiştir. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrenmiş bulunuyoruz. Gazetecilerin görevlerini özgür, güvenli ve bağımsız bir ortamda icra etmeleri temel bir haktır. Söz konusu basın mensuplarının en kısa sürede serbest bırakılması için gerekli girişimler sürdürülmekte olup süreç hassasiyetle ve titizlikle takip edilmektedir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
UEFA'dan Arda Turan'ın Türkiye talebine cevap! İşte maçın oynanacağı stadyum

UEFA'dan Arda'nın Türkiye talebine cevap! İşte maçın oynanacağı stat
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

Öğretmen kızını öldüren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı
ABD ve İsrail'e benzeri görülmemiş tehdit: Aralıksız saldırılara hazır olun

Bölge felakete sürükleniyor! İki ülkeye benzeri görülmemiş tehdit
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor

Tarihi zam öncesi Ankara harekete geçti! Bakandan da sinyal var
Türk futbolunun bittiğinin özeti

Türk futbolunun bittiğinin özeti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?