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Rosatom: Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nde personel geçiş koridoru İHA ile vuruldu

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) üniteleri birbirine bağlayan personel geçiş koridorunun insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi.

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) üniteleri birbirine bağlayan personel geçiş koridorunun insansız hava aracıyla (İHA) vurulduğunu bildirdi.

Likhachev, yaptığı yazılı açıklamada, Zaporijya NGS ile santralin bulunduğu Energodar kentine yönelik saldırıların sürdüğünü belirtti.

Gece saatlerinde bir İHA'nın santraldeki üniteler arasında personelin geçişi için kullanılan koridoru vurduğu bilgisini paylaşan Likhachev, saldırının üçüncü ünitenin reaktör bölümüne birkaç metre mesafede gerçekleştiğini ifade etti.

Likhachev, saldırıda patlama olmadığını ve santralin güvenli şekilde işletilmeye devam edildiğini vurguladı.

Energodar kentinde hafta başında birkaç gün boyunca elektrik kesintisi yaşandığını aktaran Likhachev, elektrik ve su tedarikinin halen belirli saatlerde sağlandığının altını çizdi.

Likhachev, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Zaporijya NGS'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını yetersiz bulduklarını belirterek, UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin Energodar ve santral sahasını ziyaret etmesini beklediklerini kaydetti.

Zaporijya Nükleer Güç Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor. Rus ordusu, Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Mart 2022'de santralin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: AA
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