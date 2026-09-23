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Romanya'da Tercihim Türkçe ile 25 okulda yaklaşık 1500 öğrenci Türkçe öğreniyor

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YEE'nin Romanya'da yürüttüğü Tercihim Türkçe projesi kapsamında yeni eğitim yılı için Bükreş'teki 169 Numaralı Ortaokulda program düzenlendi. Programda YEE Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız, Romanya'daki 25 okulda yaklaşık 1500 öğrencinin Türkçe öğrendiğini belirtti.

Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Romanya'da yürüttüğü "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında yeni eğitim ve öğretim yılı vesilesiyle program düzenlendi.

Başkent Bükreş'teki 169 Numaralı Ortaokulda gerçekleşen programa, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Sektör 6 Belediye Başkanı Paul Moldovan, Sektör 6 Eğitim Müfettişi Badescu Daniela, YEE Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız, 169 Numaralı Ortaokul Müdürü Mihaela Condurache ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Altan, programda yaptığı konuşmada, Romanya'da Türkçeye gösterilen yoğun ilginin Türkiye ile Romanya arasındaki köklü dostluk ilişkilerinin önemli bir yansıması olduğunu belirtti.

Ortaokul Müdürü Condurache de Türkçe öğrenmenin öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, Türkçeye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yıldız ise öğrencilerin Türkçe aracılığıyla Türkiye'yi ve Türk kültürünü daha yakından tanıdığını, "Tercihim Türkçe" projesi çerçevesinde Romanya'daki 25 okulda, yaklaşık 1500 öğrencinin Türkçe öğrendiğini ifade etti.

Program kapsamında ayrıca öğrenciler, halk oyunları gösterisi sundu.

Kaynak: AA
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