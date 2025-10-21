Haberler

Romanya'da Rusya Destekli Sabotaj Operasyonu Engellendi

Romanya İstihbarat Servisi, Bükreş'te Rusya destekli bir sabotaj planının engellendiğini açıkladı. İki Ukrayna vatandaşı, Bükreş'te bir merkeze tehlikeli cihazlar bırakırken yakalandı. Bu kişilerin Rus gizli servisleriyle bağlantıları belirlendi.

Romanya İstihbarat Servisi (SRI), başkent Bükreş'te Rusya destekli bir sabotaj operasyonunun engellendiğini öne sürdü.

Romanya Ulusal Haber Ajansı (AGERPRES), SRI'nin açıklamasına yer vererek, ulusal ve uluslararası partnerlerin yardımıyla Bükreş'teki bir şirkete yönelik Rusya destekli bir sabotaj planının engellendiğini ifade etti.

SRI'nin açıklamasında 14-15 Ekim'de Polonya'dan Romanya'ya 2 Ukrayna vatandaşının giriş yaptığı ve Bükreş'te bir merkeze iki paket bıraktıkları bilgisini paylaştı.

Paketlerin içerisinde kulaklık, uzaktan kumandalı yangın çıkarıcı cihazlar ve takip araçlarının bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Elde edilen veriler, 2 Ukrayna vatandaşının Rus gizli servisleri tarafından kontrol edildiğini ve Avrupa ülkelerini hedef alan geniş bir sabotaj ağıyla bağlantılı olduğunu doğruluyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu 2 Ukrayna vatandaşının gözaltına alınması emri verildiği aktarılırken, bulunan cihazların imha edildiği kaydedildi.

Bu arada, Polonya'da da sabotaj eylemi hazırlığında oldukları iddiasıyla 8 kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
