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Romanya Cumhurbaşkanı Dan, Karadeniz'de İHA'yla vurulan 2 gemiye tepki verecek

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Romanya Cumhurbaşkanı Dan, Karadeniz kıyısı açıklarında 2 ticari geminin İHA saldırısına uğramasının ardından tepki vereceğini söyledi. Saldırıda San Marino bayraklı gemideki 12 mürettebattan 5'i kurtarıldı, 7'si kayboldu; Komorlar bayraklı gemidekiler tahliye edildi.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, ülkesinin Karadeniz kıyısı açıklarında 2 geminin insansız hava aracı (İHA) ile saldırıya uğramasının ardından tepkisiz kalmayacaklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'de bulunan Dan, Romanya medyasına değerlendirmelerde bulundu.

Romanya'nın Karadeniz kıyısı açıklarında bugün 2 ticari geminin İHA saldırısına uğradığını hatırlatan Dan, Karadeniz'de güvenlik konusunun da AB Liderler Zirvesi'nde ele alınması gerektiğini söyledi.

Dan, Bulgaristan'da da benzer saldırıların yaşandığını anımsatarak, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Romanya kara sularında İHA saldırısına uğrayan gemilere ilişkin veri toplama sürecinin devam ettiğini aktaran Dan, "Olayın üzerinden sadece birkaç saat geçti. Gerekli verilerin toplanmasını istiyoruz. Sonrasında tabii ki Romanya'nın da bir tepkisi olacak." diye konuştu.

Dan, Bulgaristan ile sivil güvenlik merkezi kurma girişimleri olduğuna vurgu yaparak, buna ilişkin AB'den de destek talep edeceklerini sözlerine ekledi.

Karadeniz açıklarında 2 gemiye İHA saldırısı

Romanya'nın Karadeniz kıyısı açıklarında San Marino ve Komorlar bayraklı 2 ticari gemiye İHA ile saldırı düzenlenmişti.

San Marino bayraklı gemide bulunan 12 kişilik mürettebattan 5'inin kurtarıldığı, 7'sinin ise kaybolduğu bildirilirken, Komorlar bayraklı geminin ise mürettebatının tahliye edildiği ve güvende olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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