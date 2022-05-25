Roma ve Feyenoord taraftarları başkent Tiran sokaklarını doldurdu - Haberler

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Roma ve Feyenoord taraftarları başkent Tiran sokaklarını doldurdu

AA - Olsi Shehu - Güncel
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UEFA Avrupa Konferans Ligi final müsabakası kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da mücadele eden İtalya ekibi Roma ile Hollanda kulübü Feyenoord'un taraftarları maç öncesi başkent meydan ve sokaklarını doldurdu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi final müsabakası kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da mücadele eden İtalya ekibi Roma ile Hollanda kulübü Feyenoord'un taraftarları maç öncesi başkent meydan ve sokaklarını doldurdu. Taraftarlar farklı etkinlik ve müzikle adeta bayram havası yarattı.

AA / Olsi Shehu - Güncel

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Feyenoord, Tiran, Roma, Güncel, Haberler

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