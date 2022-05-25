Roma ve Feyenoord taraftarları başkent Tiran sokaklarını doldurdu - Haberler

UEFA Avrupa Konferans Ligi final müsabakası kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da mücadele eden İtalya ekibi Roma ile Hollanda kulübü Feyenoord'un taraftarları maç öncesi başkent meydan ve sokaklarını doldurdu. Taraftarlar farklı etkinlik ve müzikle adeta bayram havası yarattı.