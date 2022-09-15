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Tenisin Efsanesi Federer, Kariyerini Noktalayacağını Duyurdu

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Tenisin Efsanesi Federer, Kariyerini Noktalayacağını Duyurdu

Tenisin efsane isimlerinden birisi olan 41 yaşındaki Roger Federer, katılacağı Laver Cup'ın ardından kortlara veda edeceğini açıkladı.

Tenisin efsane isimlerinden birisi olan 41 yaşındaki Roger Federer, katılacağı Laver Cup'ın ardından kortlara veda edeceğini açıkladı.

Kariyerinde 20 grand slam zaferi bulunan, "Majesteleri" lakaplı İsviçreli sporcu Roger Federer aldığı emeklilik kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Federer, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, "Gelecekte elbette daha fazla tenis oynayacağım ama grand slam'lerde ya da ATP Turu'nda değil" dedi.

Federer, İngiltere'nin başkenti Londra'nın 23-25 Eylül'de ev sahipliği yapacağı Laver Cup'ın katılacağı son turnuva olacağını açıkladı.

İsviçreli sporcu, üç kez dizinden operasyon geçirdiği için 2021 Wimbledon'dan bu yana kortlardan uzak kalmıştı. Federer, veda mesajında "Son dönemde vücudumun bana mesajı netti. 24 yıl boyunca bin 500'den fazla maç oynadım. Artık rekabetçi kariyerimi sona erdirme zamanının geldiğini kabul etmeliyim" dedi.

8 kez şampiyonluk yaşadığı Wimbledon'ı tek erkeklerde en çok kazanan sporcu olan Federer, son şampiyonluğunu 36 yaşında 2018 Avustralya Açık'ta elde etmişti.

İlk kez 2004 yılında dünya klasmanının 1 numarasına yükselen Federer, toplam 310 hafta zirvede kalarak bu alanda rekor kırmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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