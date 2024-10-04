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Robotaksi Yarışması, Dünya Konferansı'nda Birincilik Ödülü Aldı

Robotaksi Yarışması, Dünya Konferansı'nda Birincilik Ödülü Aldı
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Dünya Teknoparklar Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte, Bilişim Vadisi'nin yürüttüğü Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, 'en inovatif' proje seçilerek altın ödül kazandı. Kenya'da gerçekleştirilen konferansta yarışma, uluslararası düzeyde dikkat çekti.

Dünya Teknoparklar Birliği (IASP) tarafından düzenlenen World Conference etkinliğinde Bilişim Vadisi'nin 6 yıldır yürütücülüğünü yaptığı Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması, "en inovatif" proje seçilerek birincilik ödülü aldı.

Bilişim Vadisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'de gerçekleştirilen etkinlikte Bilişim Vadisi "Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması" projesiyle altın, İspanya'dan La Salle Technova "SDG's Challenges" projesiyle gümüş, Pakistan'dan National Science and Technology Park ise "Rising Stars Startup Competition" ile bronz ödülün sahibi oldu.

Düzenlenen törende altın ödülü, Bilişim Vadisi'ni temsilen Uluslararası İlişkiler Direktörü Sezen Güngör aldı.

Dünya Teknoparklar Birliğinin teknoparklar arasında düzenlediği yarışmada projelerin inovatif olması, somut çıktılarının olması, ?ulusal ve uluslararası diğer teknoparklarda uygulanabilir olması ve güncel olması şartları arandı.

Robotaksi Binek Otonom Yarışması, katılımcıların problem çözme ve ekip çalışması becerilerini geliştirirken, kariyerlerine yön verme imkanı sunuyor. Bu sayede Türkiye'nin teknoloji ekosistemini güçlendiren genç yeteneklerin yetişmesine olanak sağlıyor.

Yarışmaya 6 yılda 20 bin 916 yarışmacı başvurusu yapıldı, 3 bin 897 yarışmacı ise programa kabul edildi. Katılımcılar, kazandıkları bilgi ve becerilerle geleceğin mobilite çözümlerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyor.

Yarışmalar sonunda, 162 öğrenci sektörün önde gelen firmalarında staj yapma ve işe girme imkanı buldu. Bunun yanı sıra girişimcilik ekosisteminde yer almak isteyen genç yarışmacılar, Bilişim Vadisi'nde kendi girişimlerini geliştirmeye ve gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yenilikçi yaklaşımı, ulusal ve uluslararası uygulanabilirliği ve güncel teknolojilere odaklanması ile öne çıkan TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nın başarıyla uygulanması, global ölçekte otonom araç teknolojileri ve girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlıyor.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Bilişim Vadisi Teknoloji Eğitim Güncel Kenya Dünya

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