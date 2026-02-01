Amerikan Robert Lisesi'nden Epstein Açıklaması

(İSTANBUL) - Özel Amerikan Robert Lisesi'nden ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı Jeffrey Epstein belgelerinde okulun isminin geçmesi üzerine yapılan açıklamada, Epstein'a elektronik posta gönderen Landon C. Thomas Jr'ın, okulun hiçbir zaman yöneticisi olmadığı, bulunduğu Mütevelli Heyeti'nden ise Epstein skandalında adının ilk geçtiği 2019 yılında ayrıldığı bildirildi. Açıklamada, "Robert Kolej, Türkiye'nin değerlerine ve yasalarına bağlı 162 yıllık köklü bir eğitim kurumu olarak, etik kurallar çerçevesinde ülkemizin geleceği için yetkin bireyler yetiştirmeye devam edecektir" denildi.

Özel Amerikan Robert Lisesi'nden Epstein belgelerinde bir elektronik postada okulun isminin geçmesi üzerine yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Okulumuzun isminin geçtiği 2014 yılında gönderilmiş olan bir elektronik postayı bizler de kamuoyu ile birlikte üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu elektronik postayı gönderen Landon C. Thomas Jr., 2014 yılında New York Times yazarı ve aynı zamanda Amerikalı Mütevelli Heyeti üyelerimizden biri idi. 2019 yılında, Jeffrey Epstein skandalı nedeniyle New York Times'daki işine son verilmiştir. Bu gelişmelerden haberdar olduğumuz anda Mütevelli Heyetimizden ayrılmıştır.

Landon C. Thomas Jr., okulumuzun yöneticisi veya çalışanı değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Mektubunda yer verdiği şahsi görüşleri, Robert Kolejin ve Mütevelli Heyetinin görüşlerini yansıtmamaktadır. Mektubun yollandığı kişinin okulumuzla uzaktan yakından ilgisi yoktur ve adı geçen kişiden okulumuza herhangi bir bağış alınmamıştır. Robert Kolej, Türkiye'nin değerlerine ve yasalarına bağlı 162 yıllık köklü bir eğitim kurumu olarak, etik kurallar çerçevesinde ülkemizin geleceği için yetkin bireyler yetiştirmeye devam edecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."