Rize Valisi Baydaş, Silahlı Saldırıda Ölen PTT Çalışanlarının Ailelerine Taziye Ziyareti Gerçekleştirdi

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte silahlı saldırıda öldürülen PTT çalışanlarının ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Baydaş, 7 Ocak'ta Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ömer Bayazıt'ın ailesini Derepazarı ilçesindeki evlerinde ziyaret etti.

Baydaş, baba İzzet Bayazıt ve yakınlarına başsağlığı diledi.

PTT Dağıtım Müdürü Selim Okumuş'un Hemşin ilçesindeki evine de ziyaret gerçekleştiren Baydaş, aileye taziyelerini iletti.

Vali Baydaş'a, eşi Zeynep Baydaş, Derepazarı Kaymakamı Oğuzhan Öztürk, Pazar Kaymakamı Hamza İnam ve İl Müftüsü Naci Çakmakçı da eşlik etti.