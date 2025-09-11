Haberler

Rize Valiliği'nden Yağış Uyarısı: Dere Yataklarında Su Yükselmesi Bekleniyor

Rize Valiliği, şehrin üst kotlarındaki yağışlar nedeniyle dere yataklarında anlık su yükselmeleri olabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Can ve mal güvenliği için tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Rize Valiliği, yağışlar dolayısıyla dere yataklarında anlık su yükselmelerine karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Devlet Su İşlerinden (DSİ) alınan son bilgilere göre şehrin üst kotlarında yağışların etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, yağışların dere yataklarında anlık su yükselmelerine neden olabildiğine işaret edilerek, "Dere yatakları içerisinde ve kenar yerleşim yerlerinde yaşayan veya çalışan tüm vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından tedbirli ve dikkatli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

