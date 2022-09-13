Rize haber: Rize'de bir kişi eşini ve amcasının oğlunu tabancayla ateş ederek öldürdü Güncel Haberler Rize haberlerine göre Rize'nin Çayeli ilçesinde bir kişi tabancayla ateş ederek eşini ve amcasının oğlunu öldürdü. Rize'nin Çayeli ilçesinde bir kişi tabancayla ateş ederek eşini ve amcasının oğlunu öldürdü. İlçeye bağlı Demirhisar köyünde F.M.B. (44), henüz belirlenemeyen nedenle tabancayla eşi Y.B. (46) ile amcasının oğlu Ş.A.B'ye (54) ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Y.B. ile Ş.A.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan zanlı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Fikret Delal Jandarma Çayeli Rize Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Rize haber: Rize'de bir kişi eşini ve amcasının oğlunu tabancayla ateş ederek öldürdü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.