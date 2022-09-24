Rize'de yılın ilk karı yağdı! Yaylalar beyaz örtüyle kaplandı
Güncel Haberler
Rize'nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Kentte 2 bin 450 rakımdaki Samistal Yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.
Rize'de etkili olan soğuk hava ve sağanağın ardından bugün öğle saatlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı görülmeye başlandı.
YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
Kar yağışı nedeniyle İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 600 rakımlı Ovit Dağı ve 2 bin 300 rakımlı Çağrankaya ile Kaçkar Dağları'nın zirvesindeki 2 bin 450 rakımdaki Samistal Yaylaları beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışını, bazı vatandaşlar tulum eşliğinde horon oynayarak kutladı.
Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel