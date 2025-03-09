Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünde meydana gelen heyelanın ardından 18 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünde karın erimesiyle yumuşayan toprak tepeden koparak heyelan olarak köyün içerisinden aktı. Balçığa bulanan köyde ilk etapta 4 ev tahliye edilmişti.

TOPLAM 18 EV İÇİN TAHLİYE KARARI

Yapılan zarar tespit çalışmalarının ardından zaten çoğunluğu yaz aylarında ve tatil günlerinde kullanılan 14 ev hakkında daha tedbiren tahliye kararı alındı. Böylelikle tedbir amaçlı tahliye edilen evlerin sayısı 18'e yükselmiş oldu.