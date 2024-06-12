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Rize'de Yayla Yollarında Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

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Rize'de yüksek rakımlı yayla yollarında çığ temizleme ve yol açma çalışmaları hızla ilerliyor. İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığı belirtildi.

Rize'de yüksek rakımlı yayla yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, il genelindeki yayla yollarında çığ temizleme ve yol açma çalışmalarının 18 Mayıs'ta başladığı belirtildi.

Çalışmaların bitme noktasına geldiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sorumluluk alanımızda 8 bin 600 kilometre yol ağı bulunurken, bunun çoğunluğunu yayla yolları oluşturmaktadır. Türkiye'de özel idare alanında en uzun üçüncü yol ağında bulunan ilimizde çığ açma çalışmalarında 6 yükleyici iş makinesi, 12 personel görev almaktadır. Gelinen noktada bugün itibarıyla çalışmaların yüzde 90'ı tamamlanmıştır."

Açıklamada, çalışmaların Ardeşen'de 13, Fındıklı'da 8, Çamlıhemşin'de 7 yayla yolunda tamamlandığı, diğerlerinde ise devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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