Rize'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Rize'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 23 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin ev, araç ve üstleri arandı.

Aramalarda, 402 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar da esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 21 şüpheliden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak ceza ve infaz kurumuna teslim edildi.