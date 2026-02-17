Haberler

Rize'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Rize'nin Fındıklı ilçesinde üst geçidin ayağına çarpan araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adnan Aydın yönetimindeki 08 ABJ 372 plakalı araç, Liman Mahallesi'nde kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce, kazada sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Ziver Aydın ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
