Rize'de trafik kazasında yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Rize'nin Çayeli ilçesindeki trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karadeniz Sahil Yolu Söğütlü Mahallesi mevkisinde dün meydana gelen kazada ağır yaralanan Zeycan Yücesoy Erol, tedavi gördüğü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde öldü.

Kazada yaralanan kamyonetin sürücüsü Y.R'nin tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

Y.R. idaresindeki 53 AAD 152 plakalı kamyonet ile Arif Yılmaz'ın kullandığı 53 ACF 287 plakalı kamyonun çarpıştığı kazada yaralanan Alparslan Bayraktar, dün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
