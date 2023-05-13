Rize'de trafik kazasında anne ve kızı yaralandı

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki trafik kazasında yaralanan anne ve kızı tedavi altına alındı.

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki trafik kazasında yaralanan anne ve kızı tedavi altına alındı.

İlçenin Karadeniz Sahil Yolu geçişinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 47 ABT 310 plakalı tır ile İ.E.K'nin (37) kullandığı 06 DDH 627 plakalı otomobil çarpıştı.

Yaralanan otomobil sürücüsü ve beraberindeki 8 yaşındaki kızı İ.K, Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çarpmanın etkisiyle tırın refüje çıktığı kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.