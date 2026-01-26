Haberler

Rize'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin Çayeli ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Rize'nin Çayeli ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Y.R. (26) idaresindeki 53 AAD 152 plakalı kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu Söğütlü Mahallesi mevkinde aynı yönde seyreden Arif Yılmaz yönetimindeki 53 ACF 287 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile Z.Y.E. (25) ve Alparslan Bayraktar (27) yaralandı.

Ağır yaralanan Bayraktar, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı

Komşuda devrim gibi "Kürtçe" kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar

Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Antalya'da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Bagajı açan polisler şok geçirdi! İçinden onlarcası çıktı
Bir hemşire daha DEM Parti'nin eylemine destek verdi! Boynundaki kolye dikkat çekti

Bir hemşire daha DEM'in akımına katıldı! Boynundaki kolye dikkat çekti
Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar

Transfer iptal oldu! Fenerbahçe'ye göndermiyorlar
Serdal Adalı'dan canlı yayında transfer mesajı: Tarih verdi

Gecenin tek güzel haberini canlı yayında verdi
İtalya'dan İsrail'e nota

Sonunda Avrupa'nın sabrını taşırdı! Bir ülkeden İsrail'e nota