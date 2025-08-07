Rize'de Trafik Kazası: 6 Yaralı

Rize'de Trafik Kazası: 6 Yaralı
Rize'nin Pazar ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

M.B. idaresindeki 53 ACE 361 plakalı otomobil ile B.Y. yönetimindeki 53 HC 150 plakalı pikap, Kirazlık Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü M.B. ile otomobildeki yolculardan Ö.G.B, Z.B, O.T.B, E.B. ve O.B. yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Ramazan Yıldırım - Güncel
