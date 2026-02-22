Haberler

Rize'de tırın park halindeki tıra çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Rize'nin Pazar ilçesinde tırın arızalı bir tıra çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Rize'nin Pazar ilçesinde tırın arıza nedeniyle park halinde olan tıra çarptığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

K.B. idaresindeki 80 033 TBA yabancı plakalı tır, Karadeniz Sahil Yolu'nun Pazar Mahallesi mevkisinde, Ü.C. yönetimindeki 53 ADR 859 plakalı park halindeki tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada çarpmanın etkisiyle sıkışan K.B, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Diğer sürücü Ü.C. ile arızası nedeniyle park halindeki tıra müdahale ettikleri belirlenen İ.D. ve A.R.Ç. yaralandı.

Ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.R.Ç'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ramazan Yıldırım
