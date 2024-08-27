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Rize'de Silahlı Kavga Sonucu Ölen MHP İlçe Başkanı Şaban Kap'ın Cenazesi Defnedildi

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Rize'nin Derepazarı ilçesinde dün çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap'ın cenazesi, aile ve yakınlarının yanı sıra birçok yetkili ve vatandaşın katılımıyla defnedildi. Olayın şüphelisi ise polise teslim oldu.

Rize'de dün çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, son yolculuğuna uğurlandı.

Kap için Derepazarı Belediyesi önünde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali İhsan Selim Baydaş, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Derepazarı Kaymakamı Samet Yükselecek, Derepazarı Belediye Başkanı Şaban Kalça, MHP MYK Üyesi Yavuz Tellioğlu, MHP İl Başkanı İhsan Alkan ve vatandaşlar katıldı.

Şaban Kap'ın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçeye bağlı Uzunkaya köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan olayın ardından kaçan şüpheli Bayram K, polise teslim oldu.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Derepazarı Kavga rize MHP Politika Güncel Haberler

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