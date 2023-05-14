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Rize'de sandık müşahidi kalp krizinden öldü

Rize'de sandık müşahidi kalp krizinden öldü

Güncel Haberler

Rize'nin Pazar ilçesinde sandık müşahidi Şeref Kurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Rize'nin Pazar ilçesinde sandık müşahidi Şeref Kurt, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı İkiztepe Mahallesi'ndeki Çıraklar Çay Alım Yeri'ndeki sandıkta görevli AK Parti sandık müşahidi 65 yaşındaki Kurt, oy kullanma işleminin başladığı sırada fenalaştı.

Kurt, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kalp krizi tanısıyla kaldırıldığı Kaçkar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

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Kaynak: AA / Ramazan Yıldırım - Güncel

Şeref Kurt Kalp Krizi Rize Güncel Haberler

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