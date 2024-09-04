Rize'de sağanak yağış sele dönüştü: Cadde ve sokaklar göle döndü

Rize'de sağanak yağmur derelerin debisini yükseltti

RİZE - Rize'de meydana gelen şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar göle dönerken, derelerinde su seviyesi yükseldi.

Rize'de başlayan şiddetli sağanak yağış Rize'nin sahil kesimlerinde bulunan ilçelerinde etkisini gösterdi. Pazar ve Ardeşen ilçelerinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Etkili olan sağanak yağış cadde ve sokaklar göle dönerken Pazar ilçesinde ise bazı işletmelerde su baskınlarına neden oldu. Sağanak yağış sonrası bazı derelerin su seviyesi yükseldi. Ardeşen ilçesinde dere içi yapılan doğalgaz çalışmasından ötürü açılan istinat duvarından su baskını meydana geldi. Köprünün altında park halinde bulunan araçların sahipleri derenin suyu yüzünden araçlarını alamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Rize'nin kıyı kesimleri için yağış uyarısı yapılırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarıldı.