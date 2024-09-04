Üye Girişi
Haberler

Rize'de sağanak yağış sele dönüştü: Cadde ve sokaklar göle döndü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de meydana gelen şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar göle dönerken, derelerinde su seviyesi yükseldi. Pazar ve Ardeşen ilçelerinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanak yağış sonrası bazı derelerin su seviyesi yükseldi.

Rize'de sağanak yağış sele dönüştü: Cadde ve sokaklar göle döndü

Rize'de sağanak yağmur derelerin debisini yükseltti

RİZE - Rize'de meydana gelen şiddetli yağmurda cadde ve sokaklar göle dönerken, derelerinde su seviyesi yükseldi.

Rize'de başlayan şiddetli sağanak yağış Rize'nin sahil kesimlerinde bulunan ilçelerinde etkisini gösterdi. Pazar ve Ardeşen ilçelerinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Etkili olan sağanak yağış cadde ve sokaklar göle dönerken Pazar ilçesinde ise bazı işletmelerde su baskınlarına neden oldu. Sağanak yağış sonrası bazı derelerin su seviyesi yükseldi. Ardeşen ilçesinde dere içi yapılan doğalgaz çalışmasından ötürü açılan istinat duvarından su baskını meydana geldi. Köprünün altında park halinde bulunan araçların sahipleri derenin suyu yüzünden araçlarını alamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Rize'nin kıyı kesimleri için yağış uyarısı yapılırken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından vatandaşlar sel, heyelan ve su baskınlarına karşı uyarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Doğal Afetler Hava Durumu Güncel Yaşam

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'nun restine yanıt: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

İmamoğlu "Hodri meydan" dedi, Adalet Bakanı'ndan yanıt gecikmedi

 Dilruba'ya Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Dilruba'ya bir dava daha açıldı! Bu kez 4 yıl hapsi isteniyor
Anne ve kızını sokak ortasında böyle darbetti! O anlar kamerada

Yer: Diyarbakır! Biri de bu magandanın karşısına dikilip "Ne yapıyorsun?" demedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Beef Stroganoff tarifi! En güzel Beef Stroganoff tarifi! Beef Stroganoff tarifi nasıl yapılır? Beef Stroganoff için malzemeler! MasterChef Steak Diane tarifi! En güzel Steak Diane tarifi! Steak Diane tarifi nasıl yapılır? Steak Diane için malzemeler! MasterChef Chicken Kiev tarifi! En güzel Chicken Kiev tarifi! Chicken Kiev tarifi nasıl yapılır? Chicken Kiev için malzemeler! 4-5 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Volovan tarifi! En güzel Volovan tarifi! Vol Au Vent tarifi nasıl yapılır? Vol Au Vent için malzemeler! 4-5 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? MasterChef Karides Kokteyl tarifi! En güzel Karides Kokteyl tarifi! Karides Kokteyl tarifi nasıl yapılır? Karides Kokteyl için malzemeler! MasterChef Ciğer Terrine tarifi! En güzel Ciğer Terrine tarifi! Ciğer Terrine tarifi nasıl yapılır? Ciğer Terrine için malzemeler! Burak Kızılhan kimdir? Burak Kızılhan kaç yaşında, nereli? Burak Kızılhan hayatı ve biyografisi! KOSKİ Konya su kesintisi! Selçuklu, Ereğli, Kulu 4-5 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title